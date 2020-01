Uskladňovať potraviny doma v plastových obaloch, či nie?

Asi každému z vás sa určite prihodilo, že ste si kúpili nejakú potravinu, ktorú ste potrebovali bezpečne uskladniť doma a to tak, aby nestratila na jej kvalite, nebodaj sa neskazila. Akým spôsobom ste ju uskladnili a ako to pomohl

V takomto prípade najviac gazdiniek siahne v domácnosti po bežne dostupnom polyetylénovom sáčku (znacka PE). Tento obal je známy v odbornej verejnosti ako PE s nízkou mernou hmotnosťou, vyrobený na báze etylénu, je väčšinou používaný na výrobu obalov a sáčkov. Polyetylén svojimi vlastnosťami neprepúšťa vodnú paru, avšak kyslík, oxid uhličitý a aromatické zlúčeniny prepúšťa je elastický a vysoko prieťažný. To je dôvod prečo pri dlhodom uskladňovaní potravín neplní bariérnu funkciu, do potravín sa dostáva kyslík, ktorý spúšťa oxidáciu potraviny - ako keby ste nechali potravinu voľne na stole pri pomalšie plynúcom čase. Pritom priepustnosť aromatických zlúčenín je možné zaregistrovať tak, že zabalená potravina napáchne arómou inej aromaticky silnejšej potraviny, ktorá je mimo polyetylénového obalu. Napriek tomu tento obal je v domácnosti stále vysko obľúbený, hlavne staré mamy ho preferujú.

Ďalším veľmi známim obalovým materiálom je polystyrén (PS), ktorý vzniká polymerizáciou styrénu. Je veľmi rozšírený, pre svoje tepelnoizolačné a ochranné vlastnosti sa používa ako tepelná izolácia a obalový materiál. Práve hlavná zložka - styrén - dáva podnet na nekonečné diskusie o jeho škodlivosti pre zdravie. Niekoľko medzinárodných štúdii, vrátane môjho vlastného výskumu migrácie styrénu do potravín to potvrdzuje. Jeho migrácia sa urýchľuje a zintenzívňuje pôsobením tepla (napr. ohrievaním v mikrovlnke). Tuky v potravinách majú dokonalú absorpčnú schopnosť ukladať v sebe stopy ťažkých kovov a nebezpečných látok. Je naivné až priam životu nebezpečné skladovať, ohrievať a pripavovať potraviny v polystyrénových obaloch. napriek tomu veľa potravinárskych spoločností stále používa tento obalový materiál - čo je často spôsobené z nevedomosti ich pracovníkov. Polystyrenový obal rozdeľujeme na extrudovaný (vzduchom nafúknutý) a termoplastický (tuhý). S extrudovaným polystyrénom sa stretneme pri balení prepravovaných potravín, respektíve podávaní horúcej kávy, čaju či čokolády. Neextrudovaný polystyrén je najčastejšie používaný pri balení jogurtov a mliečnych nápojov. Oba typy polystyrénov rozoznáte jednoducho tak, že sa vyznačujú svojou nadmiernou krehkosťou pri pokrčení - polámu sa na menšie kusy.

V modernejších domácnostiach možno badať zmenu orientácie od jednorázových PE obalov na obaly pre viacnásobné použitie, a to vo forme uzatvárateľných polypropylénových dóz. Tento obal vyrobený zdraviu prijateľných materiálov pre potraviny je vyrobený na báze termostatických polymérov zo skupiny polyolefínov. Chemická zlúčenina sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči alkoholom, organickým rozpúšťadlám a olejom, čím vlastne neviaže k sebe senzitívne súčasti potravín, ktoré ako prvé podliehajú skaze. Tento materiál je dostatočne pevný aj pružný zároveň. Obaly z uzatvárateľných dóz majú dômyselnejšie vymyslené uzatváranie, takže potravina v tomto obale neoxiduje tak rýchlo ako PE obale. Polypropylén má najmenej škodlivých vplyvov pre migráciu do potravín, preto je považovaný za moderný obalový materiál uznávaný v poravinovom premysle.

Ak sa pozrieme na prirodzenú recykláciu (volne v prírode) jednotlivých plastových obalov, tak zistíme obrovské rozdiely rozkladu hore spomínaných plastov v čase. Pokial polyetylén má dobu rozkladu približne 100 rokov, doba rozkladu polystyrénu sa počíta na niekoľko desaťtisíc rokov a viac, polypropylén sa pohybuje niekde medzi. V každom prípade je nútná zmena nášho prístupu pri používaní plastových obalov, kde my sami by sme mali uprednostňovať viacnásobné použitie obalov (napr. polypropylén) oproti jednorázovým obalom (napr. polystyrén a polyetylén). Túto zmenu dosiahneme len ak budeme zodpovedne pristupovať k rozhodovaniu, do čoho baliť potraviny. Správne rozhodnutie pomôže nám v ochrane zdravia, aj ochrane životného prostredia!